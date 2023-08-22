Лавров прибыл на саммит БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеороликом.

«И сразу измерение температуры — обязательная часть встречи прибывающих гостей», — написала дипломат.

Российскую делегацию во главе с Лавровым встретили в аэропорту Йоханнесбурга народными танцами.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».