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Лавров прибыл на саммит БРИКС

Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеороликом.

«И сразу измерение температуры — обязательная часть встречи прибывающих гостей», — написала дипломат.

Российскую делегацию во главе с Лавровым встретили в аэропорту Йоханнесбурга народными танцами.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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