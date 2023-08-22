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Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

«Как вы знаете, во внешней политике Турции есть понятие «телефонная дипломатия», разработанная усилиями господина президента (Тайипа Эрдогана). Он постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для Эрдогана тема урегулирования украинского конфликта является приоритетной, поэтому линия «телефонной дипломатии» будет продолжаться.

Источник подчеркнул, что турецкий лидер рассчитывает добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, президент Турции неоднократно заявлял, что проигравших в мирном процессе не будет.

Отвечая на вопрос о том, есть ли конкретные даты телефонных переговоров Эрдогана с Путиным источник отметил, что «пока конкретных дат нет».

Накануне Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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