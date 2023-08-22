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В Турции заявили об отсутствии конкретики по дате переговоров Путина и Эрдогана

РИА Новости: дата возможной встречи Эрдогана и Путина еще не конкретизирована

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Sputnik/Reuters

Дата предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в сентябре пока не конкретизирована. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

«Нет, пока никакой конкретики по датам нет», — уточнили в администрации.

Источник обратил внимание, что у Эрдогана «очень загруженный график» переговоров вплоть до конца года. Он отметил, что переговоры между соответствующими ведомствами Турции и России относительно визита идут. Источник не исключил, прояснение некоторых деталей во время визита главы МИД Хакана Фидана в Россию.

21 августа в Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Позднее президент Турции признался, что рассчитывает на встречу с российским коллегой «лицом к лицу» в начале осени.

19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч рассказал о продолжении подготовки визита Путина в Турцию.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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