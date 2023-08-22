На Гавайях прошла акция протеста против визита Байдена

Президента США Джо Байдена и его жену Джил Байден встретили акцией протеста в ходе его визита на Гавайские острова, где произошли масштабные пожары, пишет NewsNow.

Сообщается, что протестующие выражали недовольство слишком поздним визитом политика и держали в руках плакаты «слишком поздно».

«Я больше не буду голосовать за него — это точно. Я буду голосовать за Трампа. Я больше никогда не буду голосовать за него», — сказала одна из погорелиц. Особенно женщину возмутили заявления Байдена о том, что он понимает чувства потерявших дом в пожаре.

В ходе визита президента США на Гавайи стало известно о 850 пропавших без вести после разгула стихии, что меньше, чем называлось ранее — около двух тысяч.

До этого сообщалось, что пожар в штате Гавайи стал самым страшным в США за последние 100 лет.

Ранее Байден заявил, что при пожаре в 2004 году он чуть не потерял жену, автомобиль и кошку.