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Секретарь Совбеза РФ оценил военное сотрудничество Японии и США

Патрушев призвал Японию «усвоить уроки прошлого» из-за сотрудничества с США

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время совещания по безопасности Дальнего Востока России, что японцам с учетом их военного сотрудничества с Соединенными Штатами нужно «усвоить уроки прошлого и не строить иллюзий». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Япония взяла курс на милитаризацию, наращивает военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на НАТО.

«Японцам следовало бы лучше усвоить уроки прошлого. Не стоит строить иллюзий, что жизни японцев американцы будут ценить больше, чем, к примеру, жизни украинских солдат», — сказал секретарь Совбеза.

До этого Патрушев отметил во время совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа, что Дальний Восток заплатил высокую цену за милитаристские «игры» Японии в XX веке.

18 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не собирается создавать формальный военный альянс с Японией и Южной Кореей по образцу НАТО.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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