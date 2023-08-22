Патрушев высказался о последствиях милитаризма Токио

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил во время совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа, что Дальний Восток заплатил высокую цену за милитаристские «игры» Японии в XX веке. Об этом сообщает РИА Новости.

«В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова», — сказал секретарь Совбеза РФ, подчеркнув, что таким образом советские солдаты спасли «сотни тысяч жизней союзников» и «миллионы японцев».

По словам Патрушева, Пентагон также отводит Японии важную роль в вопросе развертывания на территории этой страны ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности дальневосточным территориям России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые протесты Токио по теме принадлежности Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».