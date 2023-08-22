Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев высказался о последствиях милитаризма Токио

Патрушев заявил о последствиях милитаризма Японии для Дальнего Востока

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил во время совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа, что Дальний Восток заплатил высокую цену за милитаристские «игры» Японии в XX веке. Об этом сообщает РИА Новости.

«В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова», — сказал секретарь Совбеза РФ, подчеркнув, что таким образом советские солдаты спасли «сотни тысяч жизней союзников» и «миллионы японцев».

По словам Патрушева, Пентагон также отводит Японии важную роль в вопросе развертывания на территории этой страны ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности дальневосточным территориям России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые протесты Токио по теме принадлежности Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях