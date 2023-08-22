Аналитики заявили о необходимости США начать урегулирование на Украине

Консультант Госдепа Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков заявили в статье National Interest, что США нужно начать мирное урегулирование на Украине до успеха российского наступления и объявления победы над Западом президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

С точки зрения экспертов, Вашингтон должен обратить внимание на ведение боев российской стороной, а также на относительно стабильное состояние экономики России.

По их словам, если ВС РФ проникнут «вглубь украинской территории» и займут «регионы, которые Москва определила в качестве своих целей», то конфликт в стране закончится «значимой победой России», которая сможет заявить, «что в одиночку противостояла Западу и победила».

До этого вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Мэтью Крониг заявил, что проблемы контрнаступления заключаются не в действиях Вооруженных сил Украины, а в нереалистичных ожиданиях Запада.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.