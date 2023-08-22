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Вучич выразил недовольство присутствием премьера Косово на неформальном саммите Балкан

Вучич остался недовольным из-за присутствия премьера Косово на саммите в Афинах

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Tomas Tkacik/Andreas Gora/Global Look Press

Глава Сербии Александар Вучич выразил недовольство решением греческого правительства и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить премьера Косово Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, Европейского союза и Украины, сообщает newsbreak.gr.

По словам Вучича, он не понимает, как в Афинах могла произойти подобная «странная ситуация». Президент Сербии подчеркнул, что приглашение Курти выглядит особенно удивительным потому, что Греция официально не признает независимость Косово.

Вучич добавил, что Мицотакис проведет встречу с Курти, и это будет первой официальной встречей глав правительств Греции и Косово.

Глава Сербии также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о проведении в Афинах личной встречи.

Вучич подчеркнул, что Сербия борется за свое европейское будущее, но при этом не отказывается от своих национальных интересов. Он отметил, что соблюдение сербских национальных интересов в предстоящий период будет трудным делом.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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