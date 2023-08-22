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Бывший разведчик Риттер заявил, что в США «объясняют» Россию только через Путина

Экс-разведчик Риттер: американцы «объясняют» Россию только через Путина

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kremlin.ru

Бывший разведчик США Скотт Риттер высказал мнение, что американцы не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является президент РФ Владимир Путин. Об этом Риттер заявил во время беседы с российским телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире YouТube-канала U.S. Tour of Duty.

По словам экс-разведчика, в США очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Основной причиной этого является невежество американцев. Жители США, отметил Риттер, не знают и не понимают Россию, и не представляют, как ее объяснить. Поэтому они объясняют Россию через одного человека — Владимира Путин. Риттер подчеркнул, что в США и о Путине ничего не знают, но при этом Путин для американцев является единственным ответом на все вопросы.

Экс-разведчик заявил, что Путин не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а наоборот, хочет слушать людей и решать вопросы сообща. Поэтому Риттер призвал американцев начать говорить с русскими. По его мнению, именно диалог с Россией является путем, ведущим вперед.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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