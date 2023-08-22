В Токио прокомментировали планы КНДР по запуску спутника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал готовиться к «непредвиденным ситуациям» в связи с планами КНДР по запуску искусственного спутника Земли. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие японские службы будут собирать и анализировать всю доступную информацию. Кроме того, они будут сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы призвать КНДР отказаться от запуска спутника.

До этого в КНДР посчитали, что реализация соглашений Японии, США и Южной Кореи, к которым стороны пришли в рамках саммита 18 августа, в ходе учений Ulchi Freedom Shield, повысит вероятность «термоядерной войны» на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе заседания правительства заявлял, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.

Он также призвал готовиться противостоять возможным попыткам КНДР посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее.

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