Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Токио прокомментировали планы КНДР по запуску спутника

Премьер Японии Кисида призвал готовиться к непредсказуемым ситуациям

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал готовиться к «непредвиденным ситуациям» в связи с планами КНДР по запуску искусственного спутника Земли. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие японские службы будут собирать и анализировать всю доступную информацию. Кроме того, они будут сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы призвать КНДР отказаться от запуска спутника.

До этого в КНДР посчитали, что реализация соглашений Японии, США и Южной Кореи, к которым стороны пришли в рамках саммита 18 августа, в ходе учений Ulchi Freedom Shield, повысит вероятность «термоядерной войны» на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе заседания правительства заявлял, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.

Он также призвал готовиться противостоять возможным попыткам КНДР посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее.

В России создадут вечный двигатель для спутников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях