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В КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны»

ЦТАК: саммит США, Японии и Южной Кореи повышает угрозу «термоядерной войны»

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В КНДР посчитали, что реализация соглашений Японии, США и Южной Кореи, к которым стороны пришли в рамках саммита 18 августа, в ходе учений Ulchi Freedom Shield, повысит вероятность «термоядерной войны» на Корейском полуострове. Такой комментарий опубликован госагентством Северной Кореи ЦТАК.

«Если на этих военных учениях, в которых задействованы людские и материальные ресурсы не только США и враждебных сил, но и их сателлитов, будут реализованы пункты соглашений, cфабрикованных на переговорах в Кэмп-Дэвиде, то возможность вспышки термоядерной войны на Корейском полуострове будет более реальной», — сказано в сообщении агентства.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе заседания правительства заявил, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие. Юн Сок Ель призвал готовиться противостоять возможным попыткам КНДР посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее с помощью распространения «фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил» в случае войны.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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