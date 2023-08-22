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Президент Южной Кореи заявил о будущем взаимодействии с AUKUS и Quad

Президент Южной Кореи Юн заявил о будущем сотрудничестве в рамках AUKUS и Quad

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что механизмы взаимодействия Южной Кореи с США и Японией будут расширяться и развиваться, в частности вместе с альянсами AUKUS и Quad. Об этом сообщает Yonhap.

«Отныне механизмы кооперации между Южной Кореей, США и Японией будут функционировать как мощные механизмы сотрудничества, способствующие миру и процветанию в регионе и за его пределами, в том числе вместе с AUKUS и Quad, и продолжат расширяться и развиваться», — сказал глава государства.

До этого «Известия» со ссылкой на японское посольство в Российской Федерации сообщали, что Япония пока не получала ни от одной из стран AUKUS официального приглашения на вступление в альянс.

14 августа постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что объединение AUKUS, в которое входят США, Канада и Австралия, может трансформироваться в полноценный военно-политический блок.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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