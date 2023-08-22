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В ГД предложили наказывать за проникновение на подземные объекты

Чернышов предложил ввести наказание за проникновение на подземные объекты

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил ввести ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты и в системы городской инфраструктуры. С соответствующим предложением он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, говорится в сообщении в его Telegram-канале.

«Экскурсии по подземным коллекторам с так называемыми «диггерами» — незаконны, их давно пора запретить. Люди лезут под землю вместе с детьми, платят ощутимые деньги (9 тысяч рублей за экскурсию) – и гибнут», — говорится в сообщении депутата.

Помимо уголовной ответственности Чернышов предложил запретить в подземных объектах и системах городской инфраструктуры любую экономическую деятельность, «включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг».

Он добавил, что сейчас уголовная ответственность грозит только за проникновение на охраняемые подземные объекты.

До этого Следственный комитет РФ сообщал, что следователи объявили в розыск несколько человек по делу о продаже незаконных экскурсий по подземной реке Неглинке в Москве.

Ранее эксперт объяснил, как проходят экскурсии с диггерами по коллекторам Неглинки.

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