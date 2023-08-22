В Пекине считают, что участие НАТО в конфликте на Украине приведет к войне во всей Европе

Китайский эксперт Су Чжунпин заявил, что вмешательство Запада в украинский конфликт приведет к войне во всей Европе. Об этом сообщает издающаяся в КНР газета Global Times (GT).

По мнению аналитика, если США и НАТО решатся на прямое участие в конфликте на Украине, то он может перерасти в войну на всем европейском континенте.

Эксперт считает, западные поставки дальнобойных ракет украинской армии неминуемо вызовут эскалацию боевых действий. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не в состоянии проводить операции по прорыву обороны российских войск.

Ранее сотрудник Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Цуй Хэн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной мощью для того, чтобы прорвать оборону Российской армии. Поэтому, предполагает, что ВСУ пытаются обойти зону обороны российских войск, которая не дает возможность украинской армии наступать. Аналитик выразил мнение, что в украинском конфликте начался этап, во время которого Москва и Киев пытаются взаимно истощить друг друга.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.