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В Пентагоне заявили, что Украина должна выполнить условия для передачи ей F-16

Пентагон: Украина должна выполнить ряд условий для трансфера ей F-16

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина должна соблюсти ряд критериев, в том числе обучение английскому языку, для того, чтобы США одобрили передачу стране истребителей F-16. Ее слова размещены на сайте американского оборонного ведомства.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например, логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — сказала Сингх.

Также в сообщении Пентагона отмечается, что США готовы участвовать в обучении пилотов ВСУ, если европейские союзники Украины не смогут тренировать нужное украинской стороне число военных.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого NBC News со ссылкой на представителей украинской стороны сообщало, что власти Украины были расстроены и приведены в замешательство отложенными поставками истребителей F-16 со стороны западных стран.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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