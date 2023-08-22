В Пентагоне заявили, что Украина должна выполнить условия для передачи ей F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина должна соблюсти ряд критериев, в том числе обучение английскому языку, для того, чтобы США одобрили передачу стране истребителей F-16. Ее слова размещены на сайте американского оборонного ведомства.
«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например, логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — сказала Сингх.
Также в сообщении Пентагона отмечается, что США готовы участвовать в обучении пилотов ВСУ, если европейские союзники Украины не смогут тренировать нужное украинской стороне число военных.
До этого NBC News со ссылкой на представителей украинской стороны сообщало, что власти Украины были расстроены и приведены в замешательство отложенными поставками истребителей F-16 со стороны западных стран.
Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.