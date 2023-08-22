В Пентагоне заявили, что Украина должна выполнить условия для передачи ей F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина должна соблюсти ряд критериев, в том числе обучение английскому языку, для того, чтобы США одобрили передачу стране истребителей F-16. Ее слова размещены на сайте американского оборонного ведомства.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например, логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — сказала Сингх.

Также в сообщении Пентагона отмечается, что США готовы участвовать в обучении пилотов ВСУ, если европейские союзники Украины не смогут тренировать нужное украинской стороне число военных.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого NBC News со ссылкой на представителей украинской стороны сообщало, что власти Украины были расстроены и приведены в замешательство отложенными поставками истребителей F-16 со стороны западных стран.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.