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Путин поздравил россиян с Днем флага

Путин назвал флаг России символом единства

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Shutterstock

Российский президент Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага поздравил россиян с этим праздником и назвал российский триколор символом единства государства. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Россия — тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг — это символ нашего единства», — сказал Путин.

По его словам, с современным флагом РФ преодолела трудности и испытания и восстановила свой суверенитет.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области в честь Дня Государственного флага развернули триколор длиной 1 588 м и шириной 4,5 м.

Исторический флаг России, состоящий из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос, был официально признан и использован в качестве национального флага Российской Федерации согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года. В 1993 году был выпущен указ о Государственном флаге России, в котором лазоревый цвет был заменен на синий, а алый — на красный. День флага был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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