Путин поздравил россиян с Днем флага

Видеообращение ко Дню Государственного флага было сделано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он отметил, что российский триколор является символом единства страны.

Путин подчеркнул, что Россия является страной с богатой историей и культурой, а государственный флаг символизирует единство нации. Он также отметил, что триколор начал использоваться в качестве символа России еще при Петре I, а 22 августа 1991 года он был поднят над страной, после чего Россия смогла восстановить свой суверенитет.

Глава государства выразил уверенность в том, что государственный флаг будет всегда вдохновлять нас на достижение новых высот и утверждение славы России.

Исторический флаг России, состоящий из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос, был официально признан и использован в качестве национального флага Российской Федерации согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года. В 1993 году был выпущен указ о Государственном флаге России, в котором лазоревый цвет был заменен на синий, а алый — на красный. День флага был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».