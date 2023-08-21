На Украине расстроились из-за задержки поставок F-16

Власти Украины были расстроены и приведены в замешательство отложенными поставками истребителей F-16 со стороны западных стран. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей украинской стороны.

«Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой… они не решаются публично обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются «чувствительной» темой», — сказано в сообщении.

До этого Associated Press передавало, что, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что истребители F-16 будут переданы Киеву после обучения летчиков, процесс может занять более длительное время из-за налаживания необходимой инфраструктуры на земле.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине 42 истребителей F-16. При этом он уточнил, что это станет возможным «после тренировки пилотов и инженеров». Дания также подтвердила готовность направить Украине истребители F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.