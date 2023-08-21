Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины в конфликте

Итальянский генерал Бертолини счел немыслимой победу Украины в конфликте

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» Вооруженных сил Италии Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Libero Quotidiano.

«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — сказал генерал в отставке.

По его словам, цели Киева «недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены». Бертолини обратил внимание, что украинское контрнаступление идет медленно.

«Сейчас скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе, и картина начинает меняться», — отметил он.

Генерал также указал на «численное превосходство и огневую мощь» Российской Федерации.

«Огневая мощь русских, особенно артиллерийская, превосходит, и это производит впечатление, особенно если учесть помощь, поступающую на Украину со всего Запада», — заявил он.

Как считает Бертолини, «во многих кругах осознали, что возможность возвращения» Украине территорий, которые контролирует РФ, нереальна. По его словам, Россию «не может удовлетворить прекращение огня с перспективой того, что через минуту» украинское государство станет членом НАТО и «сможет возобновить боевые действия».

«Конфликт может быть завершен только путем переговоров», — добавил генерал.

До этого президент России Владимир Путин, говоря о достижении конечного результата в спецоперации на Украине, сказал, что победа неизбежна.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях