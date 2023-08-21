Итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины в конфликте

Генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» Вооруженных сил Италии Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Libero Quotidiano.
«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — сказал генерал в отставке.
По его словам, цели Киева «недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены». Бертолини обратил внимание, что украинское контрнаступление идет медленно.
«Сейчас скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе, и картина начинает меняться», — отметил он.
Генерал также указал на «численное превосходство и огневую мощь» Российской Федерации.
«Огневая мощь русских, особенно артиллерийская, превосходит, и это производит впечатление, особенно если учесть помощь, поступающую на Украину со всего Запада», — заявил он.
Как считает Бертолини, «во многих кругах осознали, что возможность возвращения» Украине территорий, которые контролирует РФ, нереальна. По его словам, Россию «не может удовлетворить прекращение огня с перспективой того, что через минуту» украинское государство станет членом НАТО и «сможет возобновить боевые действия».
«Конфликт может быть завершен только путем переговоров», — добавил генерал.
До этого президент России Владимир Путин, говоря о достижении конечного результата в спецоперации на Украине, сказал, что победа неизбежна.
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