Генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» Вооруженных сил Италии Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Libero Quotidiano.

«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — сказал генерал в отставке.

По его словам, цели Киева «недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены». Бертолини обратил внимание, что украинское контрнаступление идет медленно.

«Сейчас скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе, и картина начинает меняться», — отметил он.

Генерал также указал на «численное превосходство и огневую мощь» Российской Федерации.

«Огневая мощь русских, особенно артиллерийская, превосходит, и это производит впечатление, особенно если учесть помощь, поступающую на Украину со всего Запада», — заявил он.

Как считает Бертолини, «во многих кругах осознали, что возможность возвращения» Украине территорий, которые контролирует РФ, нереальна. По его словам, Россию «не может удовлетворить прекращение огня с перспективой того, что через минуту» украинское государство станет членом НАТО и «сможет возобновить боевые действия».

«Конфликт может быть завершен только путем переговоров», — добавил генерал.

До этого президент России Владимир Путин, говоря о достижении конечного результата в спецоперации на Украине, сказал, что победа неизбежна.

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