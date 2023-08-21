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Зеленский просит Грецию защитить зерновой коридор Украины в Черном море

Зеленский просит Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Греции с просьбой защитить зерновой коридор Украины в Черном море. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает Reuters.

По его словам, чтобы его работа была стабильной, нужно усилить воздушный щит — это важно для черноморского коридора и для Одессы.

Зеленский отметил, что уже предложил варианты того, как это можно сделать.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов — проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

По данным Sabah, Турция считает, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна менее безопасны и эффективны. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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