Зеленский просит Грецию защитить зерновой коридор Украины в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Греции с просьбой защитить зерновой коридор Украины в Черном море. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает Reuters.

По его словам, чтобы его работа была стабильной, нужно усилить воздушный щит — это важно для черноморского коридора и для Одессы.

Зеленский отметил, что уже предложил варианты того, как это можно сделать.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов — проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

По данным Sabah, Турция считает, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна менее безопасны и эффективны. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.