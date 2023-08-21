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Эрдоган прокомментировал действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов. Об этом глава государства заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под его председательством, передает телеканал TRT.

По словам турецкого лидера, эти действия «привели к росту напряженности в регионе». Также он указал. что они «не имеют под собой» гуманитарной и правовой основы.

18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) сообщили, что инцидент случился в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты пригнали туда строительную технику. Когда на следующий день они приступили к выравниванию земли, в ситуацию вмешались миротворцы. В результате между ними произошла стычка.

Позже в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что осуждают действия миротворческих сил ООН касаемо турок-киприотов, которые вели дорожные работы в буферной зоне на Кипре.

Ранее стало известно, сколько россиян получили вид на жительство в Турции в 2022 году.

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