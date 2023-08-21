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США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия КПП

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Depositphotos

Государственный департамент США обратился к гражданам страны с призывом немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой погранпунктов. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте посольства Соединенных Штатов в Минске.

«Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Подумайте о том, чтобы вылететь через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также призвали американцев не выезжать в Россию или на Украину.

18 августа власти Литвы закрыли два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Работу прекратили объекты в Шумскасе и Тверячюсе.

По словам министра внутренних дел прибалтийской республики Агне Билотайте, решение было принято в рамках борьбы с контрабандой и из-за возможных угроз для безопасности страны. Глава ведомства пояснила, что на упомянутых пунктах не установлено рентгеновское оборудование и эффективность досмотра значительно ниже по сравнению с другими КПП.

Ранее стало известно, что Латвия мобилизует пограничников на границе с Белоруссией.

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