Посольство РФ предупредило об эскалации конфликта из-за поставок Дании Украине F-16

Поставки Данией истребителей F-16 на Украину приведут к эскалации конфликта, заявили в посольстве РФ в королевстве. Соответствующее заявление посла РФ в Дании Владимира Барбина опубликовано на сайте дипмиссии.

«Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что такая позиция Копенгагена толкает Украину в пропасть, а ее граждан «обрекает на новые жертвы». Цели же российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на такие решения иностранных государств.

Накануне МИД Дании объявил о готовности направить Украине истребители F-16. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен сообщила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Нидерландами о поставке еще 42 самолетов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.