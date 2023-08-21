Вучич анонсировал закрытые переговоры с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что согласился удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один, передает ТАСС.
По его словам, встреча состоится утром 22 августа.
«Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — сказал Вучич.
Он также указал, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина уважает территориальную целостность Сербии.
«Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор», — добавил сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что победа России над Украиной будет поражением коллективного Запада.
До этого президент Сербии говорил, что территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими».
По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины.
Ранее Захарова назвала «мирный план» Зеленского методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.