Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что согласился удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один, передает ТАСС.

По его словам, встреча состоится утром 22 августа.

«Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — сказал Вучич.

Он также указал, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина уважает территориальную целостность Сербии.

«Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор», — добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что победа России над Украиной будет поражением коллективного Запада.

До этого президент Сербии говорил, что территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими».

По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины.

Ранее Захарова назвала «мирный план» Зеленского методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.