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Папа Римский провел аудиенцию с главой Комитета начальников штабов ВС США в Ватикане

Папа Римский встретился с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли

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Vatican Media/­Reuters

Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Сегодня утром святой отец Франциск принял на аудиенции генерала Марка Милли, председателя Комитета начальников штабов», — говорится в заявлении пресс-службы Ватикана. О подробностях встречи не уточняется.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что западные государства сбились с пути, допустив истощение подлинного капитала человечества — образования, здравоохранения и всеобщего благосостояния. Папа Римский подчеркнул, что мечтает о Европе, сердце Запада, которая «направляет свои огромные таланты на урегулирование конфликтов и зажигание светильников надежды».

До этого он высказал мнение, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных государств, а не только России.

РанееВатикан счел усилия ЕС по урегулированию конфликта на Украине недостаточными.

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