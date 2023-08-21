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В Совфеде заявили о нарастании усталости и раздражения от Украины на Западе

Сенатор Карасин: Запад накрывает усталость и раздражение от Украины

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отсутствие результатов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя при возрастающих дотациях стран НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Нарастает суетливость поездок Зеленского по миру. Впрочем, отсутствие серьезных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением», — говорится в публикации.

Карасин также подчеркнул, что в Киеве должны понять, что курс на дальнейшую эскалацию ускорит «конец режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте при этом заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили о страхе украинских солдат управлять западными танками.

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