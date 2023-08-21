В Госдуму внесли проект о сохранении детского пособия при выходе родителя на работу

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о сохранении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, когда родитель выходит на работу. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроект был разработан в связи поручением президента Владимира Путина.

В настоящее время право на пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, когда размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства. В выплате пособия может быть отказано, если размер среднедушевого дохода семьи превышает размер прожиточного минимума. Также и право на получение ежемесячного пособия сохраняется только до тех пор, пока родитель не вышел на работу.

Законопроектом предлагается изменить ситуацию. Авторы законопроекта отмечают, что таким образом женщина сможет выходить на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком.

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