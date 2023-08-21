В Азии призвали США не игнорировать БРИКС как политическую силу

Последние годы БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится глобальное лидерство США в мире. Если организация будет расширяться, то это укрепит ее антиамериканские позиции. При таком развитии событий Соединенным Штатам нельзя игнорировать БРИКС как политическую силу, считает издание Asia Times.

«Страны БРИКС связаны общими интересами развития и стремлением к многополярному мировому порядку, в котором не доминирует ни одна держава. Тем не менее консолидация БРИКС превратила группу в мощную переговорную силу, которая теперь бросает вызов геополитическим и экономическим целям Вашингтона», — говорится в материале.

По мнению Asia Times, разработка политики в отношении БРИКС могла бы помочь переосмыслить внешнюю политику США и обеспечить хорошие позиции в многополярном мире.

Это также могло бы позволить администрации Байдена углубить сотрудничество с Индией, Бразилией, Южной Африкой и некоторыми новыми кандидатами в БРИКС, отмечает издание.

Более 40 глав государств примут участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.