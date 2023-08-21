В Белоруссии ответили на решение Литвы закрыть приграничные КПП

Министерство иностранных дел Белоруссии призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус», расположенных на границе двух государств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Призываем литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса», — отметили в МИД.

В тексте указано, что Минск будет учитывать интересы жителей соседних стран при ответе на действия Вильнюса. При этом каких-либо изменений в функционировании безвизового режима пока не планируется.

18 августа власти Литвы закрыли два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Работу прекратили объекты в Шумскасе и Тверячюсе.

По словам министра внутренних дел республики Агне Билотайте, решение было принято в рамках борьбы с контрабандой и из-за возможных угроз для безопасности страны. Глава ведомства пояснила, что на упомянутых пунктах не установлено рентгеновское оборудование и эффективность досмотра значительно ниже по сравнению с другими КПП.

Ранее стало известно, сколько власти США потратили на установку плавучего барьера на границе с Мексикой.