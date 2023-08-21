Британским чиновникам запретили называть Россию и КНР «враждебными странами»

Министерство иностранных дел Великобритании запретило правительственным чиновникам использовать словосочетание «враждебное государство» по отношению к России, Китаю, Северной Корее и Ирану. Об этом сообщила газета The Times, сославшись на источники.

По данным издания, решение было принято из-за нежелания Лондона «огорчить Пекин». В результате государственным служащим приказали больше не использовать данную фразу в документах, а также в ходе внутреннего обмена сообщениями с коллегами и министрами. Главным образом речь идет о переписке по электронной почте и в мессенджере WhatsApp, указано в материале.

«Государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, они просто совершают враждебные действия», — прокомментировал решение министерства один из источников The Times.

Авторы статьи отметили, что основная цель нововведения — способствовать улучшению дипломатических отношений с КНР. Тем не менее запрет распространяется и на другие страны, включая Россию и Иран.

Более того, британским чиновникам было поручено «отредактировать документы, опубликованные при предыдущих правительствах». Теперь «враждебные государства» в бумагах именуются «враждебными акторами», а их решения превратились в «государственные угрозы» вместо «враждебной государственной деятельности».

Источник издания отметил, что МИД принял такое решение в связи с «юридической двусмысленностью» упомянутой фразы. Однако у многих чиновников подобный шаг вызвал недоумение, подчеркнули авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Китай намерен предложить странам БРИКС посоперничать с G7.