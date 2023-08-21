В США увидели перспективу роста влияния БРИКС

Расширение БРИКС, которое будут рассматривать на саммите в ЮАР, привлекло потенциальных кандидатов от Ирана до Аргентины желанием изменить глобальные правила международной политики, которые многие страны считают несправедливыми. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что ряд государств недовольны злоупотреблением торговой практикой, санкционными режимами, пренебрежением потребностями развития бедных стран и господством государств Запада в глобальных международных структурах.

«Хотя БРИКС не обнародовала полный список кандидатов на расширение, ряд правительств публично заявили о своей заинтересованности», — пишет Reuters.

По мнению издания, стремление БРИКС стать противовесом Западу на фоне напряженности в отношениях Китая с Соединенными Штатами и последствий СВО России на Украине при расширении состава может придать блоку и его посланию о глобальных реформах больше влияния.

Более 40 глав государств примут участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту» заявил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Ранее стало известно, что Китай предложит БРИКС посоперничать с G7.