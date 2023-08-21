Эрдоган заявил, что надеется на встречу с Путиным «лицом к лицу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган напомнил, о достаточно загруженной обстановке в сентябре из-за намеченной встречи «Большой двадцатки» в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США.

«Если мы найдем возможность <…>, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — уточнил президент Турции.

21 августа в Анкаре сочли маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Источник допустил, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для подобного визита. В канцелярии турецкого лидера обратили внимание, что конкретики о возможной встрече двух президентов пока нет.

19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч сообщил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию. В Анкаре заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Москвой.

Ранее Турция предупредила РФ о риске напряженности из-за досмотра сухогруза.