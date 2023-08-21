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Финляндия призвала страны Евросоюза увеличить расходы на оборону

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки сохранит расходы на оборону не менее двух процентов ВВП, и призвала другие страны Евросоюза увеличить подобные расходы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону», — сказала она.

По ее словам, страны ЕС должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Также она отметила, что считает важным, чтобы уровень расходов на оборону в Финляндии не опускался ниже 2% и в последующие избирательные сроки.

2 августа в пресс-службе Министерства обороны Израиля заявили, что Соединенные Штаты одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. В пресс-службе министерства подчеркнули, что сумма сделки оценивается в 316 млн евро ($346 млн).

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Финляндии могут разместить опасное для РФ оружие НАТО.

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