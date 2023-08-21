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Китай предложит БРИКС посоперничать с G7

FT: Китай намерен призвать страны БРИКС к геополитическому противостоянию с G7

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Китай может призвать страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) начать геополитическое противостояние с Группой семи (G7). Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

«Наш коллективный голос в мире станет весомее», — подчеркнул китайский чиновник в беседе с FT на условиях анонимности.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В связи с этим авторы материала не исключили, что КНР может призвать зарубежных партнеров стать соперниками G7. Однако, как пишет газета, в настоящее время между Пекином и Нью-Дели имеются разногласия по поводу цели расширения клуба.

В частности, власти Китая видят в этом процессе возможность бросить вызов государствам Запада. При этом Индия рассчитывает использовать БРИКС для защиты экономических интересов развивающихся стран, указало издание.

Ранее в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

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