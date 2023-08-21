В Китае предсказали волну примирений на Ближнем Востоке

Улучшение отношений Ирана и Саудовской Аравии откроет волну примирений на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, пишет Al Jazeera.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разрядка напряженности между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве КНР вызвала «волну примирения» на Ближнем Востоке, и пообещал твердо поддержать Тегеран по вопросам, «касающимся основных интересов». На это дипломат указал во время телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Он высоко оценил встречу главы МИД Ирана с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, назвав ее началом волны примирения на Ближнем Востоке.

«Мы будем продолжать поддерживать страны Ближнего Востока <…>, укрепляя взаимопонимание <…>, а также реализуя принципы добрососедства и дружбы», — заявил Ван И.

21 августа стало известно, что Китай вместе с Ираном готов противостоять внешнему вмешательству.

Ранее в Саудовской Аравии назвали дату проведения конференции по Украине.