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В МИД ЮАР рассказали, сколько иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС

МИД ЮАР заявил, что более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

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Shutterstock

Более 40 глав государств примут участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете ТАСС.

«Более 40 глав государств примут участие», — сказал Кгвете.

Газета Financial Times ранее писала, что лидеры БРИКС на саммите поговорят о росте расчетов в национальных валютах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту» заявил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Накануне Китай поддержал процесс расширения БРИКС и приветствовал вступление новых стран в объединение.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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