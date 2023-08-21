В МИД ЮАР рассказали, сколько иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС

Более 40 глав государств примут участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете ТАСС.

«Более 40 глав государств примут участие», — сказал Кгвете.

Газета Financial Times ранее писала, что лидеры БРИКС на саммите поговорят о росте расчетов в национальных валютах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту» заявил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Накануне Китай поддержал процесс расширения БРИКС и приветствовал вступление новых стран в объединение.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.