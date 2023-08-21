В Финляндии потребовали ужесточить санкции против России

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости усилить рестрикции в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом она сообщила на ежегодной встрече глав дипломатических миссий страны, передает РИА Новости.

«Необходимо также усилить санкции и улучшить их действие», — отметила Валтонен.

Она обратила внимание, что ранее введенные ограничения продемонстрировали свою эффективность, но необходимо ужесточить санкционную политику.

19 августа в Венгрии заявили о вреде санкций против России. По словам руководителя Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, так как они навредили бы реализации проекта АЭС «Пакш-2», который входит в число национальных интересов страны.

Днем ранее США, Япония и Южная Корея договорились о новых антироссийских санкциях.

Ранее в Финляндии напомнили Украине, что помощь Запада не является благотворительностью.