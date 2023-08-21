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В АСЕАН предложили новый маршрут для поставок российского зерна

Министр Хасан: в АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из РФ через Индию и КНР

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок в регион сельхозпродукции из России через Индию и Китай. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, пишет издание Detik.

«Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией <…>, поставки сельскохозяйственной продукции из России в АСЕАН», — отметил глава ведомства.

Хасан обратил внимание на возможности импорта российской пшеницы из Китая и Индии. Он подчеркнул, что для упрощения поставок нужно использовать торговые пути через Индию или Китай.

По словам Хасана, в регионе не наблюдается нехватка пшеницы и возможны поставки и из других стран, таких как Канада, Австралия и США.

20 августа стало известно, что технические переговоры между Москвой и Киевом по зерновому коридору могут пройти в Турции. По данным газеты Sabah, встреча российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом имеет глобальное значение.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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