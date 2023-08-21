Зеленский улетел в Афины

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа, вероятно, прибудет в Афины и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом сообщил портал газеты «То Вима».

Как отмечает издание, о передвижениях украинского лидера не сообщается «по понятным соображениям безопасности».

В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить соответствующую информацию.

При этом пресс-служба премьера Греции сообщала, что в Афинах 21 августа пройдет неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и региональных государств Европейского союза с участием руководителей ЕС. Как сообщала пресс-служба президента Черногории, на встрече будут присутствовать Зеленский и представители Румынии и другие.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочими визитами в Нидерландах и Дании, где получил согласие на получение истребителей F-16.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.