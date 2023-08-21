Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США задумали назначить инспектора для контроля выделяемых Украине денег

Politico: в США хотят назначить инспектора для контроля выделяемых Украине денег

close
100%
Depositphotos

Конгресс США предложил назначить специального инспектора, в обязанности которого войдет контроль выделяемых на помощь Украине денежных средств. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

В материале указано, что главная цель данной инициативы — предотвратить разворовывание бюджета под видом поддержки Киева. При этом идея принадлежит парламентариям, представляющим Республиканскую партию. Таким образом они отреагировали на запрос Белого дома о выделении Украине очередного пакета помощи размером $24 млрд, подчеркнули авторы статьи.

«Финансовая поддержка Украины, по большей части, по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой. Но среди республиканцев из Палаты представителей давно существует скептицизм по поводу продолжения финансирования конфликта на Украине», — говорится в материале.

Издание добавило, что «даже проукраинские республиканцы» воздерживаются от одобрения нового курса Вашингтона в отношении украинского кризиса. Главным образом речь идет о дальнейшем финансировании.

В начале августа американский президент Джо Байден направил в конгресс запрос о выделении $13,1 млрд с целью военной поддержки Украины. Часть средств планировалось потратить на восполнение запасов Министерства обороны страны, а другую — на поставку вооружений.

Спустя несколько дней с аналогичной просьбой к парламентариям обратился государственный секретарь США Энтони Блинкен. Однако в этот раз он обозначил сумму в $24,1 млрд, также отметив необходимость вложить средства в восстановление гуманитарной и экономической сфер Украины.

Ранее помощник президента США Джек Салливан рассказал, когда власти начнут поставлять истребители F-16 на Украину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях