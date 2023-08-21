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Евросовет намерен назначить «демократическое руководство» в школах Молдавии

Совет Европы назначит «демократическое руководство» в школах Молдавии

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Совет Европы объявил о намерении внедрить принципы «демократического руководства» в школах Молдавии. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. На эти цели ведомство планирует предоставить грант в размере €150 тыс. неправительственным организациям республики.

«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — говорится в описании гранта.

В рамках программы будут организованы тренинги и семинары для директоров, педагогов, школьников и их родителей. Информационно-просветительские мероприятия пройдут на такие темы, как демократия, права человека, медиаграмотность и инклюзивное образование.

В начале августа министр образования Молдавии Дан Перчун предложил заменить урок мира 1 сентября на урок евроинтеграции. Он также пообещал подготовить соответствующий план мероприятий для учебных заведений.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавии необходима победа Украины.

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