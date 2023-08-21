В Совфеде назвали двух европейских лидеров, которые не испугались США

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США с правдивыми высказываниями. Такое мнение выразил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада», — заявил он.

Парламентарий обратил внимание на последствия политики американских властей «для Европы и ее экономики».

По словам сенатора, остальные лидеры в Европе «предпочитают молчать».

Так Пушков прокомментировал видео разговора журналиста Такера Карлсона с Вучичем, который указал на крах европейской экономики в результате конфликта на Украине.

Их беседа состоялась в посольстве Сербии в Будапеште. По словам журналиста, президент Сербии высказал мнение, что конфликт на Украине и «ведомая НАТО война против России» привела экономику Европы к крушению. В видео, которое Карлсон разместил на своей странице в сети X (бывшей Twiiter), упоминается также, что подрыв газопровода «Северный поток» уничтожает крупнейшую в Европе экономику Германии.

Ранее Вучич усомнился в способности международного сообщества изолировать Сербию.