Левоцентрист Аревало одержал победу на выборах президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале, получив 59% голосов. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Гватемалы Ирма Паленсия на конференции, которая была транслирована на странице органа в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет ТАСС.

Она отметила: «Мы можем подтвердить, что Бернардо Аревало является победителем выборов». После обработки 96% протоколов он получил более 2,38 миллиона голосов. Его соперница Сандра Торрес от центристской партии «Национальный союз надежды» набрала более 1,46 миллиона голосов, что составляет 36,24%. Явка избирателей составила 45%, а общее число зарегистрированных избирателей превысило 9 миллионов.

В своей предвыборной кампании Аревало обещал бороться с наркокартелями, увеличить численность полиции на 12 тысяч человек, построить около 4 тысяч километров дорог, провести реформу уголовного кодекса, чтобы ввести в него «гражданскую смерть» (полное лишение преступника гражданских и политических прав) за коррупцию. Он также планирует создать национальную антикоррупционную систему и установить новый избирательный округ, представительство которого будет присутствовать в Конгрессе для гватемальских граждан, проживающих за рубежом.

Наблюдатели зарегистрировали около 50 нарушений в процессе голосования, но, как заявляет ВИС, они не повлияли на итоговый результат. Президент Алехандро Джамматтеи взял на себя личный контроль расследования полученных ранее угроз в адрес одного из членов ВИС. Также за несколько часов до окончания голосования произошло нападение на избирательный участок в центральной части страны, но никто не пострадал, и двое человек были задержаны.

Президент избирается на четыре года и не имеет права баллотироваться на новый срок. Избранный кандидат считается таковым, если набрал абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января следующего года после выборов.

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