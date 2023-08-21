В Госдуме предложили обязать дипломатов говорить за границей только по-русски

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает, что законодателями и дипломатам из России следует общаться во время командировок за границу только на русском языке. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Также политик призвал российских дипломатов использовать только русский язык в разговоре с «представителями недружественных стран».

«Считаю целесообразным, чтобы под камеры наши депутаты, законодатели, дипломаты на всех международных площадках, в общении с прессой разговаривали только на русском языке», — сказал Хамзаев.

Депутат привел в пример президента России Владимира Путина, строящего «диалог с позиции укрепления русского языка и нашего суверенитета в мире».

До этого сообщалось, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют пересесть на отечественные седаны «АвтоВАЗа» после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году.

3 августа президент глава российского государства Владимир Путин заявил, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

До этого Львова-Белова рекомендовала детям, не знающим русский язык, пройти базовый курс перед школой.