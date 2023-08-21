Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обязать дипломатов говорить за границей только по-русски

Депутат Хамзаев призвал обязать дипломатов говорить только по-русски за границей

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает, что законодателями и дипломатам из России следует общаться во время командировок за границу только на русском языке. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Также политик призвал российских дипломатов использовать только русский язык в разговоре с «представителями недружественных стран».

«Считаю целесообразным, чтобы под камеры наши депутаты, законодатели, дипломаты на всех международных площадках, в общении с прессой разговаривали только на русском языке», — сказал Хамзаев.

Депутат привел в пример президента России Владимира Путина, строящего «диалог с позиции укрепления русского языка и нашего суверенитета в мире».

До этого сообщалось, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют пересесть на отечественные седаны «АвтоВАЗа» после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году.

3 августа президент глава российского государства Владимир Путин заявил, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

До этого Львова-Белова рекомендовала детям, не знающим русский язык, пройти базовый курс перед школой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях