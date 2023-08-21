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Китай выступил за идею расширения БРИКС

МИД: КНР поддерживает расширение БРИКС и приветствует новых партнеров

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Китай поддерживает процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и приветствует вступление новых стран в объединение. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

В ведомстве отметили, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм.

«Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» большего числа партнеров», — указывается в публикации.

В МИД КНР подчеркнули, что намерены работать с союзниками в целях поддержки работы ЮАР в качестве страны-председателя, совместно проводить мероприятия в рамках объединения и способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 стран.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса поприветствовал расширение БРИКС за счет новых государств.

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