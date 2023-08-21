Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры БРИКС на саммите поговорят о росте расчетов в национальных валютах

FT: лидеры БРИКС на саммите обсудят рост доли расчетов в национальных валютах

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Лидеры БРИКС на предстоящем саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссий.

Согласно данным издания, при этом отвергаются идея о создании единой валюты или дедолларизации.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 государств.

До этого глава отдела валютной политики Trace Finance Эвандро Касиану заявил, что банк БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выпустить единую цифровую валюту объединения.

Ранее власти Южно-Африканской Республики пригласили более 60 стран на саммит БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях