Лидеры БРИКС на саммите поговорят о росте расчетов в национальных валютах

Лидеры БРИКС на предстоящем саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссий.

Согласно данным издания, при этом отвергаются идея о создании единой валюты или дедолларизации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 государств.

До этого глава отдела валютной политики Trace Finance Эвандро Касиану заявил, что банк БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выпустить единую цифровую валюту объединения.

Ранее власти Южно-Африканской Республики пригласили более 60 стран на саммит БРИКС.