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На выборах президента Эквадора произошла хакерская атака

Хакеры провели атаку во время голосования на выборах президента Эквадора

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Система, с помощью которой на выборах президента Эквадора проходило голосование за рубежом, подверглась атаке хакеров, сообщает РИА Новости.

Об этом заявила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт. По имеющейся у нее информации, платформа используемая для голосования за рубежом, подверглась хакерской атаке, что привело к уменьшению легкости доступа к голосованию. При этом, по словам Атамаинт, сами голоса избирателей не пострадали.

Хакерские атаки были осуществлены из семи стран, включая Россию и Украину, сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре завершилось голосование на выборах президента страны. Как сообщил Национальный избирательный совет, обстановка во время голосования на всей территории страны была спокойной. Первые результаты голосования, предположительно, станут известны в течение полутора часов после завершения выборов.

До этого во время мероприятия одного из кандидатов в президенты Эквадора Даниэля Нобоа прозвучали выстрелы, он не пострадал.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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