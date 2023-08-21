Вучич заявил о крахе экономики Европы из-за конфликта на Украине

Известный американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что услышал от сербского президента Александра Вучича о крахе европейской экономики, наступившего из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на персональную страницу Карлсона в сети X (бывшей Twiiter).

Беседа между Карлсоном и Вучичем состоялась в посольстве Сербии в Будапеште. По словам журналиста, президент Сербии высказал мнение, что конфликт на Украине и «ведомая НАТО война против России» привела экономику Европы к крушению. Так, подрыв газопровода «Северный поток» уничтожает крупнейшую в Европе экономику Германии.

Карлсон считает, что за диверсией на «Северном потоке» прямо или косвенно стоит администрация президента США Джо Байдена. Журналист назвал ситуацию, когда одна страна НАТО атакует другую страну НАТО, «полным сумасшествием». Подобные действия вредят всем европейским странам и усиливают Китай, Турцию и государства Персидского залива.

По мнению Карлсона, сейчас можно говорить о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Журналист подчеркнул, что, судя по всему, в США мало кто знает об этом глобальном явлении.

До этого сообщалось, что число обанкротившихся компаний в Евросоюзе во втором квартале 2022 года достигло абсолютного рекорда с начала сбора статистики в 2015 году.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.