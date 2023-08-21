ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказывается вступать в переговоры с мятежниками в Нигере, которые свергли президента Мохамеда Базума в конце июля. Об этом сообщил Абдель Фатау Мусах, комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности, в интервью телеканалу Al Jazeera.

Представитель организации заявил: «Мы не будем торговаться с путчистами в Нигере. Мы не намерены проводить переговоры с военной хунтой Нигера относительно их предложения о трехлетнем переходном периоде». Мусах подчеркнул, что если станет очевидно, что лидеры переворота в Нигере манипулируют ЭКОВАС, они будут использовать все доступные варианты. Он также выразил мнение, что позиция главы Национального совета спасения родины (НССР), генерала Абдурахмана Тчиани, является попыткой выиграть время.

Мусах добавил, что делегация ЭКОВАС, которая посетила Нигер в выходные дни для поиска решения кризиса, смогла донести свою позицию до мятежников из НССР. Он назвал это положительным моментом.

Вечером 19 августа генерал Тчиани выступил с речью, в которой резко осудил санкции ЭКОВАС, называя их незаконными, бесчеловечными и направленными на раскол Нигера и его народа. Он предупредил, что любое вмешательство со стороны стран ЭКОВАС будет воспринято как оккупация, и на любую агрессию последует ответ.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.