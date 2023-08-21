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Генсек ООН Гутерриш прибудет в качестве гостя на саммит БРИКС в ЮАР

Рамафоса: Генсек ООН Гутерриш прибудет в качестве гостя на саммит БРИКС в ЮАР

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Andrew Kelly/Reuters

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса в обращении к нации заявил, что гостем саммита БРИКС, который пройдет в стране 22–24 августа, станет генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает РИА Новости.

Рамафоса выразил радость, что Гутерриш принял приглашение властей ЮАР посетить саммит. Глава государства отметил, что в разгар серьезных проблем, которые стоят перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала «центром глобальных дел».

По словам Рамафосы, ООН для того, чтобы стать более демократичной, представительной и эффективной, нуждается в подлинной реформе. По мнению южноафриканского президента, Совет Безопасности ООН необходимо преобразовать в «более инклюзивный и более эффективный орган», который будет способен обеспечивать мир и безопасность.

До этого сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса поприветствовал расширение БРИКС за счет новых государств. Всего более 20 государств подали формальные заявки на вступление в БРИКС.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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